В Гагаузии вылетевшая из авто доска разбила стекло соседней машины и едва не лишила водителя глаза

В результате ДТП, произошедшего в коммуне Светлый вечером 3 декабря, водитель грузового автомобиля получил травму глаза.

Участниками аварии стали два грузовых автомобиля. Во время движения из кузова одного из автомобилей вылетела доска, угодившая в лобовое стекло грузовика Mercedes Actros. В результате у пострадавшей машины разбилось стекло, а один из осколков поранил глаз водителю.

Пострадавшему водителю, уроженцу Новых Анен, понадобилась медицинская помощь, передаёт gagauzinfo.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.