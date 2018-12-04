В Гагаузии вылетевшая из авто доска разбила стекло соседней машины и едва не лишила водителя глаза

В Гагаузии вылетевшая из авто доска разбила стекло соседней машины и едва не лишила водителя глаза

В результате ДТП, произошедшего в коммуне Светлый вечером 3 декабря, водитель грузового автомобиля получил травму глаза.

Участниками аварии стали два грузовых автомобиля. Во время движения из кузова одного из автомобилей вылетела доска, угодившая в лобовое стекло грузовика Mercedes Actros. В результате у пострадавшей машины разбилось стекло, а один из осколков поранил глаз водителю.

Пострадавшему водителю, уроженцу Новых Анен, понадобилась медицинская помощь, передаёт gagauzinfo.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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