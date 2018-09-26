В Гагаузии водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: есть пострадавшие

В Гагаузии водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: есть пострадавшие

ДТП произошло вблизи гагаузского села Чок-Майдан.

Как сообщила офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан, 24 сентября, возле озера у села Чок-Майдан автомобиль вылетел в кювет, пишет gagauzinfo.md. Как выяснилось, 47-летний местный житель, управлявший автомобилем марки Opel, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство оказалось за пределами проезжей части.

В аварии пострадал 38-летний житель села Буджак, который в момент аварии находился в салоне автомобиля. С легкими травмами его доставили в травматологическое отделение районной больницы Комрата.

Обстоятельства аварии выясняются.

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