В Гагаузии водитель насмерть сбил старушку и скрылся с места ДТП: полиция разыскивает преступника

Авария произошла в субботу, 27 октября, в городе Вулканешты по улице Плотникова.

По данным Управления полиции Гагаузии, неизвестный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на 77-летнюю жительницу Вулканешт, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. В результате полученных травм пожилая женщина скончалась на месте, до приезда врачей скорой помощи.

Органы правопорядка возбудили уголовное преследование по факту нарушения правил безопасности лицом, управляющим транспортным средством, а также по факту того, что водитель покинул место транспортного происшествия. На данный момент сотрудниками полиции проводятся специально-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего данное преступление.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями, видеозаписями, или стал очевидцем вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия, просят сообщить данную информацию в ближайший полицейский участок или по телефонам: 112; 0 (293) 2-14-04, 0789 88 157. Также, вы можете оставить свою информацию анонимно, на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия – www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».