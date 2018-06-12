В Гагаузии в результате пожара сгорела растительность на 10 гектарах земли

Между селом Конгаз и коммуной Светлый вдоль трассы сгорела сухая трава.

По данным Управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии, возгорание произошло днем 11 июня, сообщает gagauzinfo.md. На место происшествия прибыл наряд пожарных, которому удалось ликвидировать огонь. Но к тому моменту уже выгорело около 10 гектаров земли.

В связи с этим представители Управления чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в жаркий период. Так, категорически запрещается выжигать сухую траву на полях, вдоль дорог, вблизи от зданий и сооружений, а так же вблизи кустов, деревьев, деревянных построек. После отдыха на природе нужно убедиться в том, что костер потушен. Во время езды на транспорте нельзя выбрасывать окурки, равно как и позволять детям играть со спичками и сжигать сухую траву.

При обнаружении возгорания следует попробовать самостоятельно потушить пламя. Если это сделать не удается, то нужно позвонить по единому номеру экстренных служб 112 (или 901).