В Гагаузии в результате аварии был госпитализирован водитель мотоцикла

Дорожное происшествие произошло в селе Баурчи Чадыр-Лунгского района.

По данным полиции, водитель легкового автомобиля марки Fiat, находясь у перекрестка улиц Лермонтова и 40 лет Октября, не уступил дорогу водителю мотоцикла МТ-10. В результате этого произошло столкновение транспортных средств. От сильного удара 25-летний водитель мотоцикла вылетел на проезжую часть, передаёт gagauzinfo.md.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего байкера, получившего перелом ноги. Оба участника аварии являются жителями села Баурчи.

На данный момент органы правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.