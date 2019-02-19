В Гагаузии в прошлом году от родителей сбежали 47 детей: один из подростков покидал дом 16 раз

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В течение 2018 года на территории Гагаузии было зарегистрировано 47 фактов ухода детей из дома, что на 24 случая больше, чем в 2017 году.

По данным пресс-службы Управления полиции Гагаузии, чаще всего из дома сбегали в Комратском районе (28 случаев). 13 несовершеннолетних (9 девочек и 4 мальчика) решились на такой серьёзный шаг первый раз, а одна 14-летняя девочка из Комрата покидала дом 16 раз. А в Чадыр-Лунгском районе 13-летняя девочка убегала из интерната 11 раз.

В Вулканештском районе за указанный период из дома сбежали 8 детей (5 мальчиков и 1 девочка), двое из которых сделали это повторно. В большинстве случаев дети являются городскими жителями. Социальное положение у детей различное. В большинстве случаев это семьи с хорошим и средним достатком, с хорошими условиями проживания.

Чаще всего дом покидают дети в возрасте от 10 до 17 лет, когда подросток, несмотря на внешнюю браваду, грубость и агрессивность, на самом деле крайне раним и беззащитен. Управление полиции Гагаузии рекомендует родителям соблюдать следующие правила, чтобы избежать ухода детей их дома:

если кто-то жалуется на поведение вашего сына или дочери, не спешите сразу наказывать детей, выясните мотивы их поступков;

выбирайте наказание, адекватное проступку;

не наказывайте ребенка из-за того, что у вас плохое настроение;

будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их проблемы.