В Гагаузии в период пасхальных праздников случилось 7 пожаров

В связи с этим власти настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, всего за минувшую неделю на территории Гагаузии было зарегистрировано 7 пожаров, причинами которых стали разжигание костров на полях и подворьях, а также сжигание мусора на кладбищах.

В связи с этим специалисты напоминают гражданам о следующих правилах противопожарной безопасности:

территория общественных и производственных объектов должна содержаться в чистоте, постоянно очищаться от сухой травы, листьев и мусора;

в летнее время на территории общественных и производственных объектов трава должна быть скошена и вывезена с территорий в сыром виде;

на территории общественных, производственных объектов, вблизи дачных построек и частных жилых домовладений не допускается разведение костров;

не затушенные сигареты, спички, горящие предметы запрещается выбрасывать на пустыри, покрытые сухой травой.

Если вы стали свидетелем пожара растительного покрова, следует незамедлительно вызвать пожарную службу по номеру 901 или 112, и, по возможности, попытаться ликвидировать огонь самостоятельно, используя связку прутьев или засыпать кромки пламени песком или грунтом.

Кроме этого, власти Гагаузии напоминают, что за нарушение пожарной безопасности в законодательстве страны предусмотрено наказание, которое предполагает наложение штрафов или общественные работы.