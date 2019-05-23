В Гагаузии в озере утонул несовершеннолетний (ФОТО)

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17-летний юноша утонул в озере в посёлке Светлый Комратского района. Согласно первичной информации, парень отправился с компанией друзей купаться.

Несовершеннолетний вошёл в воду первым и позвал приятелей за собой. Вскоре он заплыл глубже, однако на поверхность уже не смог выбраться. На место происшествия прибыли водолазы, которые достали тело погибшего из водоёма.

Напомним, что несколько дней назад еще один 10-летний ребёнок утонул в озере в селе Кунича Флорештского района. По данным ГИЧС, с начала года в водных бассейнах страны погибли 7 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.