В Гагаузии в колодце обнаружили труп пожилого мужчины

В Гагаузии в колодце обнаружили труп пожилого мужчины

В селе Чалык Тараклийского района в канализационном колодце был найден труп пожилого мужчины. Инцидент произошёл 4 марта, во второй половине дня.

По информации сотрудников отдела чрезвычайных ситуаций, прибывшие на место спасатели извлекли тело мужчины из 10-метрового колодца. Погибшим оказался 70-летний житель села Чалык, передаёт gagauzinfo.md со ссылкой на tuk.md.

По предварительной информации, мужчина мог покончить с собой. Других обстоятельств, указывающих на криминал, нет.

По этому делу начато расследование, выясняются обстоятельства случившегося.

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