В Гагаузии у молодого человека в машине нашли наркотики

В Гагаузии у молодого человека в машине нашли наркотики

Находка была сделана 23 сентября, когда сотрудниками полиции Чадыр-Лунги была остановлена машина марки BMW под управлением 22-летнего жителя села Баурчи.

В ходе осмотра транспортного средства сотрудниками полиции был обнаружен бумажный сверток с растительной массой зеленого цвета со специфическим запахом, похожим на коноплю.

Изъятая растительная масса была направлена в Центр технико-криминалистических и судебных экспертиз для проведения физико-химической экспертизы. По ее результатам решится вопрос о квалификации преступления и вины вышеуказанного гражданина.

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