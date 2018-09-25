В Гагаузии у молодого человека в машине нашли наркотики

Находка была сделана 23 сентября, когда сотрудниками полиции Чадыр-Лунги была остановлена машина марки BMW под управлением 22-летнего жителя села Баурчи.

В ходе осмотра транспортного средства сотрудниками полиции был обнаружен бумажный сверток с растительной массой зеленого цвета со специфическим запахом, похожим на коноплю.

Изъятая растительная масса была направлена в Центр технико-криминалистических и судебных экспертиз для проведения физико-химической экспертизы. По ее результатам решится вопрос о квалификации преступления и вины вышеуказанного гражданина.