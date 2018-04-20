В Гагаузии трое односельчан угнали из временно бесхозного гаража “Урал”

В Гагаузии трое односельчан угнали из временно бесхозного гаража “Урал”

Кроме этого, грабители присвоили чужие строительные инструменты. Общая сумма ущерба составила 30 290 леев.

Как сообщает Управление полиции Гагаузии, уголовное преследование по факту этой кражи было заведено в прошлом месяце. Тогда, с заявлением в полицию поступил 72-летний житель села Чешмикиой Вулканештского района. Он рассказал, что в домовладение, за которым от присматривает, проникли неизвестные и, вскрыв замок гаража, угнали мотоцикл марки Урал и забрали строительные инструменты.

В ходе розыскных мероприятий органы правопорядка  задержали троих жителей села Этулия, подозреваемых в краже. В ходе обысков был обнаружен и изъят мотоцикл, а также часть инструментов, которые впоследствии были возвращены заявителю.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства кражи, а также причастность задержанных к другим подобным эпизодам.

В связи с этим инцидентом Управление полиции в очередной раз просит жителей Гагаузии относиться более внимательно к охране своих домовладений, особенно во время отъезда.

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