В Гагаузии стартовала предвыборная кампания по избранию башкана региона

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В АТО Гагауз-Ери сегодня стартовала избирательная кампания по выборам башкана автономии, которые состоятся 30 июня этого года. Об этом объявила Избирательная комиссия в Комрате, передает МОЛДПРЕС.

Документы для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на должность башкана могут быть поданы с сегодняшнего дня по 25 мая этого года. Регистрация кандидатов на должность башкана продолжится до 30 мая.

Выборы башкана состоятся 30 июня этого года. Первоначально они должны были состояться 19 мая, но депутаты Народного Собрания АТО Гагауз Ери (НСГ) решили отложить выборы.

Башкан является высшим официальным лицом АТО Гагаузия. Башкану подчиняются все органы публичного управления автономии. Выборы башкана проводятся раз в четыре года.