В Гагаузии стартовал процесс инвентаризации водных объектов

В Гагаузии стартовал процесс инвентаризации водных объектов

Процесс инвентаризации всех водных объектов начался на территории Гагаузии. Соответствующее постановление принято Исполкомом по предложению Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии. 

Данная инициатива связана с целью упорядочения использования водоемов, расположенных на территории автономии. Управлению АПК совместно с собственниками водных объектов предстоит провести инвентаризацию всех водохранилищ и прудов. В ведомстве планируют принять меры по определению собственников водоемов, расположенных на границе двух населенных пунктов.

Примэриям населенных пунктов Гагаузии предстоит осуществить регистрацию всех водных объектов в территориальной кадастровой службе, сообщает gagauzinfo.md.

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