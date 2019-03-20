В Гагаузии стартовал процесс инвентаризации водных объектов

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Процесс инвентаризации всех водных объектов начался на территории Гагаузии. Соответствующее постановление принято Исполкомом по предложению Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии.

Данная инициатива связана с целью упорядочения использования водоемов, расположенных на территории автономии. Управлению АПК совместно с собственниками водных объектов предстоит провести инвентаризацию всех водохранилищ и прудов. В ведомстве планируют принять меры по определению собственников водоемов, расположенных на границе двух населенных пунктов.

Примэриям населенных пунктов Гагаузии предстоит осуществить регистрацию всех водных объектов в территориальной кадастровой службе, сообщает gagauzinfo.md.