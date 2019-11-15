В Гагаузии спасатели рассказали жителям о правилах пожарной безопасности (ФОТО)

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В Гагаузии спасатели организовали профилактическую работу по пожарной безопасности в холодный период года. Информационную кампанию начали проводить в жилом секторе с 1 ноября.

Особое внимание уделялось местам проживания неблагополучных семей, пожилым людям и наиболее социально уязвимым группам населения, пишет gagauzinfo.md. В рамках обходов с населением проводились профилактические беседы, инструктажи, распространялись памятки с правилами пожарной безопасности и действиями в случае возникновения пожаров, телефонами экстренных служб.

Населению напомнили основные правила эксплуатации печного отопления и электрооборудования и рекомендовали не оставлять раскалённые печи без присмотра, а также не перегружать электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов.