В Гагаузии спасатели помогли 3-летнему мальчику, голова которого застряла в решётке ворот (ФОТО)

Вчера, 11 октября, во второй половине дня спасатели Гагаузии пришли на помощь 3-летнему ребёнку, голова которого застряла в металлической решётке ворот во дворе города Комрат.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, звонок в Службу 112 был получен в 14.06. Согласно полученной информации, помощь пожарных понадобилась несовершеннолетнему ребёнку, который во время игры просунул голову между металлическими прутьями ворот.

Спасателям удалось высвободить голову малолетнего в рекордные сроки, не причинив при этом ему вреда. Для этого сотрудники ГИЧС использовали гидравлическое оборудование.

Согласно статистическим данным, за последние сутки спасатели пришли на помощь в 40 рисковых ситуациях. В чрезвычайных случаях следует незамедлительно звонить по номеру 112.