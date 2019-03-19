В Гагаузии разыскивают женщину, укравшую кошелёк в магазине

0

Инспекторат полиции Комрата просит граждан Республики Молдова оказать содействие в установлении личности женщины, которая 14 марта украла в магазине кошелёк.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, инцидент произошёл приблизительно в 12.45 часов в помещении магазина «Oldcom», расположенного на улице Победы. Женщина тайно похитила кошелёк бежевого цвета, забытый 23-летней жительницей села Бешалма. В кошельке находились денежные средства в сумме 2 800 леев, а также удостоверение личности и банковская карточка «Mobias Bank». После этого злоумышленница скрылась в неизвестном направлении.

Приметы: рост 155-165 см, на вид 50-60 лет, плотного телосложения, волосы темно-русые.

Была одета: в болоньевую куртку бордового цвета и цветной платок.

Тех, кто располагает какой-либо информацией или узнал женщину, просят сообщать данную информацию по телефонам: 0 (298) 2-57-95, 0798 08 460 или в Службу 112. Кроме этого, можно оставить свою информацию анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».