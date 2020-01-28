В Гагаузии разыскивают без вести пропавших детей

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Инспекторат полиции Комрата разыскивает двух несовершеннолетних жителей села Дезгинжа Комратского района. 27 января 10-летняя Танасогло Инна и 11-летний Танасогло Владислав ушли из дома в неизвестном направлении.

Приметы Владислава: рост 110 см, на момент ухода был одет в тёмно-синюю куртку, серую шапку с надписью «ISC», синие штаны и чёрные ботинки.

Приметы Инны: рост 100 см, на момент ухода была одета в пальто красного цвета с белыми пуговицами, серую шапку, белые колготки и чёрные сапоги.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить в дежурную часть Инспектората полиции муниципия Комрат или по телефонам: 112; 0 (298) 2-57-95; 0 (298) 2-29-80.

Кроме этого, информацию можно оставить анонимно на официальном сайте Управления Полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».