В Гагаузии распространяют сообщения о похищении детей: полиция уверена, что это фейк

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В социальных сетях стала появляться информации о якобы имевших место фактах похищения и попытках похищения детей на территории Гагаузии и в других населенных пунктах. В связи с этим Управление полиции Гагаузии сообщает, что от граждан каких-либо заявлений или жалоб об указанных фактах не поступало и не зарегистрировано.

В то же время, данные, распространяемые в социальных сетях, стали основанием для начала проверки, направленной на подтверждение или опровержение указанной информации, а также для установления лиц, распространяющих эти сообщения.

Полиция призывает граждан, которые располагают какими-либо сведениями о похищении или попытках похищения детей, а также о лицах, распространяющих указанную информацию, сообщать об этом в ближайший инспекторат полиции или по телефонам: 112; 0(298) 2-57-95; 0(291) 2-10-18; 0(293) 2-14-04; 0789 88 100; 0789 88 109; 0789 88 127. Свои сведения можно также передать посредством официального сайта Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».