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В Гагаузии ранее судимый молодой человек напал в подъезде на 8-летнюю девочку

В Гагаузии ранее судимый молодой человек напал в подъезде на 8-летнюю девочку

Злоумышленник сорвал с плеча ребенка сумочку, в которой находился мобильный телефон.

Инцидент произошел накануне в Комрате. Неизвестный молодой человек проследил за 8-летней девочкой и напал на нее в подъезде многоэтажного дома. Грабитель выхватил у ребенка рюкзак, в котором находился мобильный телефон «Lenovo» стоимостью 700 леев.

К счастью, преступника удалось схватить спустя несколько часов после содеянного. Им оказался ранее судимый 19-летний житель села Конгаз.

На данный момент правоохранительные органы ведут разбирательство.

Ранее в Комрате 18-летняя девушка дала отпор напавшему на нее грабителю.

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