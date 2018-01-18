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В Гагаузии проникшего в магазин вора удалось схватить по горячим следам

В Гагаузии проникшего в магазин вора удалось схватить по горячим следам

Местный житель намеревался вынести из магазина около 7 тысяч леев и товар на более 2 тысяч леев.

Инцидент произошел в городе Вулканешты. 31-летний мужчина путем взлома навесного замка двери-решетки, проник в помещение одного из магазинов. Из выдвижного шкафчика стола злоумышленник похитил 6950 леев и намеревался украсть товар на сумму в 2186 леев.

Грабитель, однако не смог воплотить в жизнь задумку, так как к месту подоспели представители охранного агентства. Злоумышленник разбил металлопластиковое окно и сбежал в неизвестном направлении. Вскоре, правда, его удалось схватить.

За содеянное местному жителю грозит до 4 лет лишения свободы.

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