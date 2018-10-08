В Гагаузии произошло 12 пожаров: горели дома, трава и мусор

Согласно оперативным данным, с 1 по 8 октября в Гагаузии пожарные осуществили 12 выездов на локализацию и ликвидацию очагов горения.

В пяти случаях загорелась сухая трава и мусор (общая площадь возгорания составила около 4 га). Ещё одно возгорание мусора произошло на общей площади около 200 квадратных метров. Шесть выездов пожарных было сделано на тушение возгорания кровли и хозяйственных построек граждан, пишет gagauzinfo.md.

Самыми распространёнными причинами возникновения возгораний послужило неосторожное обращение с огнем при курении, при сжигании мусора, сухой травы, не потушенная зола – угли и детская шалость с огнем.

В связи с проведением жителями работ по подготовке частных домов и прилегающей территории к зиме, а также в целях снижения риска возникновения пожаров и возгораний и предупреждения гибели людей и сохранения их материальных ценностей, управление чрезвычайных ситуаций Гагаузии настоятельно рекомендует соблюдать основные правила пожарной безопасности.

Так, нельзя производить бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров, особенно вблизи строений, лесных насаждений и других горючих материалов. Важно следить за детьми и не разрешать им баловаться со спичками, сжигать траву. Кроме того, нельзя бросать окурки в траву и лесные массивы.

Если пожар все же произошел, следует попробовать потушить его своими силами. Если этого сделать не удалось – нужно отойти подальше и вызвать пожарных по телефону 112.