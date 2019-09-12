В Гагаузии принес присягу новый состав Исполкома

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Новый состав Исполнительного комитета, утвержденный на заседании Народного собрания 11 сентября, принес присягу и приступил к исполнению служебных обязанностей. Церемония принесения присяги состоялась сразу после завершения заседания законодательного органа автономии.

Члены Исполкома дали клятву на трех официальных языках автономии – на гагаузском, русском и молдавском. На мероприятии также присутствовал председатель Народного собрания Владимир Кысса и ряд депутатов, пишет gagauzinfo.md.

С поздравлениями в адрес членов Исполкома обратилась глава автономии Ирина Влах. Она отметила, что перед исполнительной властью стоят масштабные задачи.

– Хочу предупредить, вам предстоит работать, как и прошлому составу, без выходных и праздников. На вас ложится очень высокая нагрузка на следующие четыре года. Мы должны оправдать доверие жителей Гагаузии и депутатского корпуса, – сказала башкан.

Всего в состав Исполнительного комитета входят 16 начальников отраслевых управлений, три главы районных администраций и директор научно-исследовательского центра им. М. Маруневич.