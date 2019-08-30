В Гагаузии появилась станция для зарядки электромобилей

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На одной из автозаправочных станций села Конгаз появилась возможность зарядки электромобилей.

Как пояснил персонал АЗС, зарядная станция дает возможность ускоренной зарядки электромобилей под напряжением 380 вольт. Полная зарядка длится порядка 3-х часов, но и заряда, полученного в течение 20-30 минут, хватит для продолжения пути еще на 80-100 километров, передаёт gagauzinfo.md.

Пока новая зарядная станция популярностью не пользуется. 29 августа к ее услугам прибегнул лишь один автомобилист, проезжавший транзитом из Кишинёва в Румынию.