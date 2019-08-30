В Гагаузии появилась станция для зарядки электромобилей

В Гагаузии появилась станция для зарядки электромобилей

На одной из автозаправочных станций села Конгаз появилась возможность зарядки электромобилей. 

Как пояснил персонал АЗС, зарядная станция дает возможность ускоренной зарядки электромобилей под напряжением 380 вольт. Полная зарядка длится порядка 3-х часов, но и заряда, полученного в течение 20-30 минут, хватит для продолжения пути еще на 80-100 километров, передаёт gagauzinfo.md.

Пока новая зарядная станция популярностью не пользуется. 29 августа к ее услугам прибегнул лишь один автомобилист, проезжавший транзитом из Кишинёва в Румынию.

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