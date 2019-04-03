В Гагаузии подвели итоги спецоперации «Автобус»: было выявлено более 20 нарушений

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С 18 по 31 марта 2019 года на территории Гагаузии была проведена спецоперация «Автобус», в ходе которой работниками Службы надзора за транспортом и Дорожным движением ОКДОБ УП АТО Гагаузия были осуществлены определённые мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, в рамках спецоперации транспорт, задействованный в перевозке пассажиров, был проверен на предмет технического состояния, незаконного переоборудования, размещения рекламы, а также выдачи путевых листов, в которых имеется отметка медицинского работника о состоянии водителя перед выездом. За весь период проведения спецоперации «Автобус» на территории АТО Гагаузия в отношении водителей транспортных средств, занимающихся перевозкой пассажиров и багажа, было составлено:

13 протоколов по ч.1, 2 ст. 228 КоП РМ (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств);

4 протокола по ч.4 ст. 228 КоП РМ (Допуск к движению транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует техническим или экологическим нормам, а также незарегистрированных или не прошедших государственный технический осмотр);

4 протокола по ч.2 ст. 229 КоП РМ (Нарушение правил государственной регистрации или постановки на государственный учет транспортных средств и прохождения ими технического осмотра);

1 протокол по ст. 236 КоП РМ (Превышение скорости движения, установленной на соответствующем участке дороги);

1 протокол по ст. 240 КоП РМ (Несоблюдение требований дорожных знаков и предоставления преимущественного права проезда, других правил дорожного движения).

Кроме этого, были проведены комплексные проверки на предприятиях, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, в результате которых, было выдано 4 предписания для устранения выявленных нарушений. К водителям, нарушившим правила дорожного движения, были применены и другие меры воздействия.