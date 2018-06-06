В Гагаузии пьяный водитель перевернулся на автомобиле

В Гагаузии пьяный водитель перевернулся на автомобиле

Мужчина был госпитализирован в районную больницу с многочисленными травмами.

Дорожно-транспортное происшествие случилось между сёлами Кирсово и Конгаз в конце мая этого года. Водитель автомобиля марки Dacia, 40-летний житель Кирсово, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части и перевернулась.

Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу Комрата с переломом руки и травмой головы. Недавно выяснилось, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет gagauzinfo.md. Теперь ему грозит наказание не только за ДТП, но и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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