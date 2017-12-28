В Гагаузии перевернулся грузовик с зерном (ФОТО)

Рабочим пришлось постараться, чтобы очистить полностью усыпанную зерном трассу.
Инцидент произошел сегодня утром при выезде из села Конгаз в направлении населенного пункта Светлый.
57-летний уроженец села Морозены Оргеевского района не справился с управлением на спуске, в результате чего грузовик опрокинулся, сообщает gagauzinfo.md.
К счастью, обошлось без пострадавших. Транспортное средство получило незначительные механические повреждения.
Ранее молодой молдаванин погиб в ДТП в Италии.
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