В Гагаузии перевернулся грузовик с зерном (ФОТО)

Рабочим пришлось постараться, чтобы очистить полностью усыпанную зерном трассу.

Инцидент произошел сегодня утром при выезде из села Конгаз в направлении населенного пункта Светлый.

57-летний уроженец села Морозены Оргеевского района не справился с управлением на спуске, в результате чего грузовик опрокинулся, сообщает gagauzinfo.md.

К счастью, обошлось без пострадавших. Транспортное средство получило незначительные механические повреждения.

Ранее молодой молдаванин погиб в ДТП в Италии.