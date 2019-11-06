В Гагаузии открыт сезон охоты на дикого кабана

В Гагаузии открыт сезон охоты на дикого кабана

Со 2 ноября по 29 декабря открыт сезон охоты на дикого кабана. Об этом сообщили в пресс-службе Управления полиции Гагаузии.

В ведомстве разъяснили правила охоты на территории охотничьих угодий, пишет gagauzinfo.md. Таким образом, на территории комратского, чадыр-лунгского и вулканештского лесничеств установлен лимит к отстрелу дикого кабана – по 3 единицы в каждом районе.

К охоте допускаются граждане, имеющие в наличии охотничий билет, разрешение на право ношения, хранения и применения охотничьего оружия, а также лицензию на отстрел кабана, выданную агентством “Молдсилва”.

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