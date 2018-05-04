В Гагаузии открылись два спортивных комплекса, построенных по инициативе президента (ФОТО)

Во время рабочего визита в села Конгаз и Копчак (АТО Гагаузия) глава государства принял участие в церемонии открытия двух спортивных комплексов в рамках национальной программы по реабилитации спортивной инфраструктуры страны.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, в состав новых спортивных комплексов вошли площадки для занятий футболом, волейболом, баскетболом, фитнесом, зоны отдыха для взрослых, детские игровые площадки и т.д.

– Напомнил о важности развития спорта в нашей стране и призвал детей и взрослых вести здоровый образ жизни. Занятие спортом полезно как для здоровья, так и для социализации. Именно поэтому поддерживаю и поощряю организацию как можно большего количества спортивных мероприятий в Республике Молдова, – подчеркнул Игорь Додон.

Напомним, что осенью прошлого года был запущен общереспубликанский проект по строительству 300 спортивных комплексов в населенных пунктах Республики Молдова, преимущественно в сельской местности. На 2018 год было запланировано начало работ по строительству почти 100 спортивных площадок. Реализация программы проходит под эгидой Президента Республики Молдова в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову», в партнерстве с Благотворительным фондом первой леди «Din suflet».













