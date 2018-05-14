В Гагаузии от распылённого на дискотеке газового баллончика пострадала несовершеннолетняя

Неизвестные распылили перцовый газ, находясь на дискотеке 777 в Кирсово.

Инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 мая, передаёт gagauzinfo.md. В результате происшествия пострадала 16-летняя местная жительница. Её немедленно доставили в районную больницу Комрата. Согласно переданным данным, у девочки проявилась острая аллергическая реакция и спазм в бронхах.

Остальные молодые люди, оказавшиеся в момент происшествия поблизости, находятся в удовлетворительном состоянии и отказались от госпитализации. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут виновного в ЧП.