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В Гагаузии обокрали банк: воры вынесли сейф с 16 тысячами евро

В Гагаузии обокрали банк: воры вынесли сейф с 16 тысячами евро

Ограбление филиала Moldova-Agroindbank произошло этой ночью в гагаузском селе Баурчи.  Информацию новостному порталу Gagauzinfo.MD подтвердил примар Николай Карапиря.

Известно, что преступники проникли внутрь банка и вынесли сейф с деньгами. Точной информации о похищенной сумме нет, однако, по информации портала, речь о примерно 16 тысяч евро. В настоящее время ведется поиск грабителей.

Портал также отмечает, со ссылкой на примара Баурчи, что ранее преступники уже не раз пытались выкрасть деньги из этого филиала банка. В ноябре 2017 года злоумышленникам не удалось вскрыть сейф. Тогда в нем было около 300 тысяч леев.

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