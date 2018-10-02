В Гагаузии неизвестные угнали автомобиль, пока его хозяин был в гостях

Инцидент произошёл в муниципии Чадыр-Лунга. Автоворы угнали автомобиль марки Mitsubishi Space Star серебристого цвета.

По словам офицера пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежаны Тукан, преступление было совершено 30 сентября в период с 22:00 до 22:30. Житель Чадыр-Лунги рассказал сотрудникам полиции, что находился тогда в гостях, а когда пожелал вернуться домой, обнаружил пропажу, пишет gagauzinfo.md.

По факту проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения автотранспортного средства и лиц, совершивших это преступление.