В Гагаузии неизвестные слили масло из трансформаторов

0

В коммуне Светлый неизвестные слили масло из двух трансформаторов.

С одного из этих трансформаторов ранее уже не раз злоумышленники сливали масло. Аналогичные случаи происходят регулярно в населенных пунктах, расположенных вблизи перекрестка у села Балабаны. Преступников еще ни разу не удалось отыскать, передаёт gagauzinfo.md.

В Gas Natural Fenosa отмечают, что слив масла из трансформаторов смертельно опасен для злоумышленников. При этом из-за слива масла перегревается оборудование и происходят сбои в электроснабжении населенных пунктов.