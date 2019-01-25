В Гагаузии найден труп мужчины со следами насильственной смерти

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Трагичный инцидент произошёл в селе Чишмикиой Вулканештского района. Сегодня утром в полицию поступила информация о найденном на дороге трупе мужчины.

Страшную находку обнаружили случайные прохожие недалеко от местного лицея. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Приехавшие врачи обнаружили на теле мужчины следы насильственной смерти, пишет cesmakuu.md.

На данный момент личность погибшего удалось установить. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией по данному инциденту, сообщить по телефону: 0293 63 102.