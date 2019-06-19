В Гагаузии началась уборка зерновых культур

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По сложившимся погодно-климатическим условиям текущего года к уборке зерновых и зернобобовых культур, рапса в Чадыр-Лунгском районе приступили немного раньше, чем в предыдущие годы.

Так, крупное сельскохозяйственное предприятие начало уборку озимого ячменя и озимого гороха. Руководитель предприятия Георгий Пашалы перед началом уборки провел инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности со всеми работниками, задействованными на уборке урожая.

На поле постоянно дежурит трактор с плугом и баком с водой. Уборка проводится тремя современными комбайнами с высококвалифицированными комбайнёрами, на перевозке зерна задействованы энергонасыщенные трактора с прицепами для перевозки зерна от 8 до 16 тонн.

Влажность зерна с убранной площади находится в пределах нормы, сообщает новостной портал gagauzinfo.md со ссылкой на сайт райадминистрации Чадыр-Лунги. В ближайшее время, в зависимости от погодных условий, к уборке урожая приступят ещё несколько сельхозпредприятий.