В Гагаузии наблюдается тенденция увеличения площади лесного фонда

0

В Гагаузии наблюдается тенденция увеличения лесных насаждений. Ежегодно лесное хозяйство автономии высаживает более 250 гектаров леса.

Также постоянно проводится лечение деревьев, передаёт gagauzinfo.md.

По сравнению с прошлым годом, покрытая лесом площадь в Гагаузии увеличилась на 257 гектаров. В целом, территория лесных насаждений в автономии занимает 12 тысяч 300 гектаров. Из них покрыто лесом 9 тысяч 800 га. Всё остальное – это питомники, различные лесные культуры и лесосеки.