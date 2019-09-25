В Гагаузии наблюдается тенденция увеличения площади лесного фонда

В Гагаузии наблюдается тенденция увеличения площади лесного фонда

В Гагаузии наблюдается тенденция увеличения лесных насаждений. Ежегодно лесное хозяйство автономии высаживает более 250 гектаров леса.

Также постоянно проводится лечение деревьев, передаёт gagauzinfo.md.

По сравнению с прошлым годом, покрытая лесом площадь в Гагаузии увеличилась на 257 гектаров. В целом, территория лесных насаждений в автономии занимает 12 тысяч 300 гектаров. Из них покрыто лесом 9 тысяч 800 га. Всё остальное – это питомники, различные лесные культуры и лесосеки.

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