В Гагаузии на ходу загорелся и полностью сгорел трактор (ФОТО)

В Гагаузии на ходу загорелся и полностью сгорел трактор (ФОТО)

Инцидент произошёл у северного въезда в Конгаз. На трассе образовались пробки: водители не рисковали проезжать вблизи горящей спецтехники.

Как сообщают очевидцы, трактор загорелся на ходу. Пламя разгорелось с такой силой, что водитель едва успел остановиться и покинуть машину.

Проезжающие водители попытались оказать помощь, применив для тушения пожара огнетушители и подручные средства, но особого успеха эти попытки не принесли. В итоге трактор полностью сгорел, пишет gagauzinfo.md.

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