В Гагаузии из-за разведённого во дворе костра едва не сгорел весь дом (ФОТО)

Оставленный без присмотра костер привёл к пожару в селе Бешгиоз. Работникам пожарной службы удалось спасти от огня жилой дом.
Инцидент произошел в доме 62-летнего жителя села Бешгиоз, Чадыр-Лунгского района, пишет gagauzinfo.md. По предварительной информации, причиной возникновения пожара является нарушение правил пожарной безопасности, а именно оставление без присмотра разведенного костра.
Пламя перекинулось на хозяйственную постройку, в результате чего сгорел сарай. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной службы, благодаря которым от огня удалось спасти жилой дом. Возгорание было локализовано и ликвидировано в кратчайшие сроки.
Пострадавших в результате пожара нет. Материальный ущерб устанавливается.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki