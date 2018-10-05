В Гагаузии из-за разведённого во дворе костра едва не сгорел весь дом (ФОТО)

В Гагаузии из-за разведённого во дворе костра едва не сгорел весь дом (ФОТО)

Оставленный без присмотра костер привёл к пожару в селе Бешгиоз. Работникам пожарной службы удалось спасти от огня жилой дом.

Инцидент произошел в доме 62-летнего жителя села Бешгиоз, Чадыр-Лунгского района, пишет gagauzinfo.md. По предварительной информации, причиной возникновения пожара является нарушение правил пожарной безопасности, а именно оставление без присмотра разведенного костра.

Пламя перекинулось на хозяйственную постройку, в результате чего сгорел сарай. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной службы, благодаря которым от огня удалось спасти жилой дом. Возгорание было локализовано и ликвидировано в кратчайшие сроки.

Пострадавших в результате пожара нет. Материальный ущерб устанавливается.

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