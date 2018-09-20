В Гагаузии фура насмерть сбила пешехода

ДТП со смертельным исходом произошло накануне, 19 сентября, в селе Конгаз.

Как сообщили в полиции автономии, 43-летний житель села Стольничены Единецкого района, управляя большегрузной автомашиной марки DAF с прицепом, ехал по дороге М-3 Кишинев-Джурджулешты и совершил наезд на 55-летнего жителя Конгаза. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия было начато уголовное преследование. Также сотрудники полиции выясняют причину наезда и приведшие к этому обстоятельства.