В Гагаузии два человека отравились угарным газом

Случай произошел в субботу, 13 января, в селе Бешалма.

Там 61-летний мужчина и 56-летняя женщина получили опасную дозу угарного газа. Оба пострадавших были госпитализированы. Их жизням ничто не угрожает.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за неисправной отопительной системы. Тем не менее, точную причину предстоит установить специалистам.

Согласно данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа спасатели и пожарные приняли участие в ликвидации 19 опасных ситуаций, а в работах по предотвращению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций были задействованы 95 сотрудников с 24 единицами спецтехники.

Отметим, что сегодня, 14 января, в Кишиневе произошел пожар, унесший жизнь человека.