В Гагаузии для туристов разработали карту с контактами местных ремесленников

В Гагаузии для туристов разработали карту с контактами местных ремесленников

В Гагаузской автономии специально для туристов разработали карту с местонахождением и прямыми контактами местных ремесленников. Издание для туристов было представлено в туристическом центре Гагаузии в Комрате.

Эта карта стала визитной карточкой Гагаузии. Мы её раздали в туристические агентства Кишинёва. После этого интерес к нашей автономии значительно вырос среди туристов. В этой карте обозначены не только именитые ремесленники Гагаузии, но и их контакты. Прежде чем туристы едут к ним, агентство связывается с ними заранее, просит сделать сувениры для туристов, – рассказала гид-экскурсовод Вера Гарчу.

В карту включены около 30 ремесленников Гагаузии. Большинство из них производят сувенирную продукцию в гагаузском национальном стиле, пишет gagauzinfo.md.

С полным списком ремесленников можно ознакомиться в Туристическом центре Гагаузии, расположенном в здании примарии Комрата.

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