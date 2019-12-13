В Гагаузии целая семья получила отравление угарным газом

В Гагаузии целая семья получила отравление угарным газом

Очередной случай отравления угарным газом произошёл на территории Гагаузии. Пострадали несколько человек.

Инцидент произошёл 12 декабря в селе Чишмикиой, пишет gagauzinfo.md. Из-за нарушения правил безопасности при обращении с печным оборудованием пострадала семья – пожилые мужчина и женщина, а также их взрослая дочь.

Потерпевшие получили лёгкую, среднюю и тяжёлую степень отравления угарным газом. На данный момент их жизни ничто не угрожает.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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