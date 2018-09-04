В Гагаузии без вести пропала несовершеннолетняя

Инспекторатом полиции Комрат разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя жительница муниципия Комрат Лунгу Мария Васильевна 23.08.2004 года рождения, которая 2 сентября 2018 года утром вышла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени домой не вернулась. Ранее девушка неоднократно уходила из дома.

Рост девушки – от 150 до 158 см, она среднего телосложения, волосы черные, стрижка каре глаза серо-зеленого цвета. Имеются и особые приметы: на левой щеке шрам от ожога округлой формы диаметром примерно 1 см. Была одета в черные спортивные штаны, майку синего цвета, обута в черные кроссовки на белой платформе.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить об этом в ближайший полицейский участок или по телефонам: 112(902); 0 (298) 2-57-95; 0 (298) 2-29-80. Также можно оставить свою информацию анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».