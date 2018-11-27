В Гагаузии без вести пропала несовершеннолетняя девушка

Полиция Комрата просит помощи в поисках пропавшей 17-летней жительницы села Конгазчик Юларжи Алины Васильевны, которая в ночь на 26 ноября вышла из дома в неизвестном направлении и до сих пор домой не вернулась.

Приметы: рост 170см, худощавого телосложения, голубые глаза, волосы прямые длинные, окрашены в рыжий цвет. В день исчезновения была одета в темно-синюю болоньевую куртку, темно-синие джинсы, обута в черные полусапожки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Юларжи Алины, сообщите об этом в ближайший Инспекторат полиции или по телефонам: 112; 0 (298) 2-57-95; 0 (298) 2-29-80. Также свою информацию, Вы можете оставить анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».