В Гагаузии без вести пропал молодой мужчина

Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя села Конгаз Комратского района Гайдаржи Дмитрия 1992 года рождения, который 28 апреля 2018 года покинул свой дом в неизвестном направлении.

В ходе поисковых мероприятий было установлено, что пропавший находился на одной из частных кошар, расположенных на территории села Етулия Вулканештского района, однако 11 мая 2018 года он покинул и ее. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, пишет www.gagauz.md.

Рост мужчины около 175 см, волосы темно-русые, глаза карие, под носом с правой стороны родинка. Был одет в светлую рубашку и светлые брюки, обут в резиновые тапочки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить об этом в ближайший полицейский участок или по телефонам 112(902); 0(293) 2-01-59; 0789 88 157; 0789 88 168.