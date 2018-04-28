В Гагаузии байкер пытался “подкупить” патрульного, предложив взятку в 400 леев

Мужчина нарушил правила дорожного движения, а после оказалось, что у него нет соответствующей категории прав на управление мотоцикла.

Как сообщает Управление полиции Гагаузии, в Комрате сотрудник батальона “Юг” Нацинспектората патрулирования остановил мужчину, управлявшего мотоциклом марки “Zontes Motor ZT 150”, за нарушение ПДД. В результате проверки патрульный обнаружил, что у байкера отсутствует соответствующая категория на право управления данным видом транспорта.

Во время оформления протокола нарушитель предложил взятку в размере 415 леев, но неподкупный полицейский сообщил о факте активной коррупции в компетентные органы. Если вина подозреваемого будет доказана, то он будет привлечен к уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

В связи со случившимся органы правопорядка Гагаузии призывают всех граждан соблюдать закон и не пытаться “подкупать” полицейских, а о случаях коррупции сообщать по номеру 1520.