В феврале в Молдове подорожали медицинские услуги и аренда жилья

В феврале в Молдове подорожали медицинские услуги и аренда жилья

В феврале в Республике Молдова на 2,5% повысились цены на аренду жилья по сравнению с январем 2019 года. Такие данные приводит в своем отчете Национальное бюро статистики. 

Кроме того, подорожали услуги в области здравоохранения: например, физиотерапевтические услуги – на 7,7%, платные медицинские услуги – на 2,1%, стоматологические услуги – на 0,8%, стационарное лечение – на 0,6%.

В то же время НБС сообщило о снижении цен на тарифы обязательного транспортного страхования – на 5,3%, на пассажирские авиаперевозки – на 1,6%, на среднемесячные сборы за содержание детей в яслях и детских садах – на 1,0%, на пассажирские железнодорожные перевозки – на 0,8% и на туристические услуги за рубежом – на 0,7%.

 

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