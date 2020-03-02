В феврале в Гагаузии произошло 5 пожаров (ФОТО)

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В феврале на территории Гагаузии произошло пять пожаров. Первый из них случился в селе Буджак, где загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Причина возгорания уточняется.

13 февраля в Комрате загорелась летняя кухня площадью в 8 кв. метров в частном доме. Обошлось без пострадавших, пишет gagauzinfo.md.

16 февраля в селе Томай загорелась скирда сена. Похожий инцидент случился и в Авдарме 28 февраля. Там загорелся навес жилого дома. Пострадавших нет, причина уточняется.

29 февраля в селе Етулия огонь охватил нежилой дом. Пламя потушили местные жители.

Всего в феврале спасателями в Гагаузии было осуществлено 40 выездов.