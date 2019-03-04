В феврале таможенная служба пополнила госбюджет на 1,5 млрд леев

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Доходы, собранные таможенной службой в государственный бюджет в феврале этого года, составили 1 млрд 512 млн леев. Это на 123 млн леев или на 9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Количество таможенных деклараций за отчётный период достигло 46 103.

В то же время, в первые два месяца текущего года таможня собрала 2 млрд 747 млн леев, что на 61,8 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчётный период было выявлено 725 случаев нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, нарушения правил транзита или заполнения таможенной декларации, декларирования товаров (одежда, обувь, автозапчасти, табачные изделия и т. д.). Было составлено 396 актов о правонарушениях и наложены штрафы в размере 649 353 леев.

За тот же период поток транспортных единиц составил 296 452 пересечения. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали Леушень и Скулень – 60 470 и 45 836 пересечений соответственно.