В феврале и марте приднестровцев ждут две короткие рабочие недели

В феврале и марте приднестровцев ждут две короткие рабочие недели

Это связано с выпадающими на выходные дни праздниками.

Поскольку праздник День защитника Отечества (23 февраля) выпадает на воскресенье, то выходным днём в Приднестровье также будет и понедельник, 24 февраля. Аналогичная ситуация с Международным женским днём. Из-за того что сам праздник выпадает на воскресенье, понедельник, 9 марта, будет выходным в Приднестровье, передаёт novostipmr.com.

Таким образом, три дня отдыха предусмотрено в феврале: с 22 по 24 февраля и три дня отдыха – в марте: с 7 по 9 марта.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md