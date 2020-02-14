В феврале и марте приднестровцев ждут две короткие рабочие недели

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Это связано с выпадающими на выходные дни праздниками.

Поскольку праздник День защитника Отечества (23 февраля) выпадает на воскресенье, то выходным днём в Приднестровье также будет и понедельник, 24 февраля. Аналогичная ситуация с Международным женским днём. Из-за того что сам праздник выпадает на воскресенье, понедельник, 9 марта, будет выходным в Приднестровье, передаёт novostipmr.com.

Таким образом, три дня отдыха предусмотрено в феврале: с 22 по 24 февраля и три дня отдыха – в марте: с 7 по 9 марта.