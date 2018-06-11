В Фестивале клубники и меда в Садова приняли участие более 20 тысяч граждан (ФОТО)

Пятый Фестиваль клубники и меда, который прошел под эгидой Президента Республики Молдова в его родном селе Садова, ознаменовался настоящим успехом.

Как отметил на своей странице в соцсети глава государства, в мероприятии приняли участие более 20 тысяч жителей страны и гостей из-за рубежа. Присутствовали на нем и представители дипломатического корпуса. За время фестиваля десятки производителей клубники продали около 50 тонн своей продукции.

– На мой взгляд, такие мероприятия являются хорошим поводом для продвижения наших сёл и местных производителей. Всячески поощряю проведение подобных мероприятий в каждом регионе, районе, населенном пункте. Необходимо сделать всё возможное для возвращения граждан Молдовы на родину. Чем зажиточнее будут наши села, тем благополучней будет наша дорогая страна, – подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства благодарит организаторов, специальных гостей и всех участников прошедшего мероприятия. Напомним, что на протяжении всего дня были организованы бесплатные аттракционы для детей, а также концерт, главным участником которого стал Филипп Киркоров. Действо завершилось грандиозным салютом.